Путин заявил, что в 2024 году в прокат вышло 214 российских фильмов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России в 2024 году в прокат вышло 214 отечественных фильмов. Об этом в ходе заседания Совета по культуре рассказал Владимир Путин.

"Завершено производство 298 национальных фильмов (в прошлом году. – Прим. ред.), и запущен в производство 151 национальный фильм. Это практически все при поддержке Минкульта. В прокат вышло 214 российских фильмов, из них 54 при поддержке тоже Минкульта", – подчеркнул российский лидер.

По словам президента, кинематограф в России набрал "хороший темп", а количество зрителей отечественных фильмов дошло до 100 миллионов человек – движение в этом направлении весьма заметное.

"Кассовые сборы составили 36 миллиардов рублей, а количество зрителей российских фильмов увеличилось на 10%. Хороший темп, хороший", – подчеркнул Путин.

Президент также оценил идею ввести в школьную программу кинематограф и обязательные просмотры отечественных фильмов кинорежиссера, гендиректора ФГУП Киноконцерт "Мосфильм" Карена Шахназарова. По мнению режиссера, это будет способствовать художественному и патриотическому воспитанию российской молодежи.

"Нужно все внимательно посмотреть, взвесить, со специалистами поговорить. Все то, что вы сказали, все, конечно, заслуживает самого пристального внимания", – заключил Путин.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство готовит перечень кинокартин, мультфильмов и книг для семейного времяпрепровождения. Разработкой списка занимается центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете. Было проведено более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки перечня.

В свою очередь, Минкульт России готовит соглашения о совместном кинопроизводстве с Бразилией, Вьетнамом, Кубой, Мексикой, Турцией, ЮАР и Сербией. Они помогут решить проблему пиратства на рынке.