Вышел первый трейлер "Чебурашки-2"

"Союзмультфильм" и продюсерская компания Yellow, Black&White опубликовали трейлер "Чебурашки-2", премьера которого состоится 1 января 2026 года.

Согласно сюжету новой кинокартины, Чебурашка уже около года живет с Геной и до сих пор привыкает к жизни среди людей. Последний пытается перевоспитать главного героя, но тот не слушается. Чрезмерная увлеченность приключениями приводит Чебурашку, а также других персонажей – Гришу и Соню – в лес, где они в конце концов теряются.

Во втором фильме вновь принимают участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и многие другие актеры. Режиссером кинокартины стал Дмитрий Дьяченко, который работал над первой частью "Чебурашки".

Фильм "Чебурашка" появился в прокате в РФ 1 января 2023 года. Кинокартина стала самой кассовой за всю историю российского проката, собрав более 6 миллиардов рублей.

Комедия рассказывает о приключениях главного героя в небольшом приморском городе. В прошлом году режиссеры начали съемки не только второй части фильма "Чебурашка", но и третьей.

