Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Yellow, Black & White", онлайн-кинотеатр "Start", "Союзмультфильм", телеканал "Россия-1", при поддержке "Фонда кино"

Продолжение фильма "Чебурашка" выйдет в 2026 году. Режиссером второй части вновь выступит Дмитрий Дьяченко, пишет ТАСС.

В пресс-службе ВГТРК уточнили, что картина уже запущена в производство.

"Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го", – говорится в сообщении.

Фильм "Чебурашка" пустили в прокате 1 января 2023 года. Проект стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Сейчас картина доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах.

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