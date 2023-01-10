"Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом в истории проката в РФ

Кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, телеканал СТС, Yellow, Black&White

Комедийный фильм "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, обогнав картину "Холоп" режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

С момента старта показа фильм собрал 3 082 245 827 рублей, в то время как ранее выпущенная картина "Холоп" заработала 3 082 031 790 рублей. "Чебурашке" удалось побить рекорд "Холопа" на десятый день проката.

"Мы очень рады, что "Чебурашка" и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы", – сообщил генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Илоян добавил, что о продолжении картины можно будет говорить по итогам ее проката в российских кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что 9 января кассовые сборы "Чебурашки" достигли 3 008 152 083 рублей. В первый день проката фильм собрал 226 миллионов рублей. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие звезды российской киноиндустрии. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.



"Чебурашка" собрал больше миллиарда рублей в прокате за первые три дня

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