В России готовят законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти РФ обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для российского кинопроката. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая по косвенным признакам пользуется у зрителей популярностью", – написал он.

Депутат обратил внимание на успех киноадаптации "Чебурашки", которой осталось собрать около 500 миллионов рублей, чтобы побить рекорд первого "Аватара" в России, назвав это символичным моментом. В то же время он признал, что это не спасет российских кинопрокатчиков, тем более период новогодних премьер скоро закончится.

Горелкин напомнил, что вопрос принудительного лицензирования фильмов обсуждался еще в прошлом году, но тогда он забуксовал из-за опасений онлайн-кинотеатров. Теперь же, надеется парламентарий, все нюансы будут учтены, а разрабатываемый документ затронет только обычные кинотеатры.

Летом прошлого года спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил включить зарубежные фильмы в практику параллельного импорта. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить киносети, поскольку они также обеспечивают окупаемость российских фильмов.



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