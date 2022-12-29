В РФ могут начать принудительно лицензировать зарубежное ПО – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры вместе с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного программного обеспечения (ПО), разработчики которого ушли из России. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина для "Общественной потребительской инициативы".

Он указал на особую актуальность вопроса использования иностранного ПО в условиях ухода из России их разработчиков. Никитин добавил, что правительство прорабатывает вопрос определения специальных условий использования ПО, в отношении которого "невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств".

Министерство предложило механизм, согласно которому российские компании смогут переводить оплату за использование ПО на специальные счета до востребования правообладателя.

Знакомый с обсуждением источник выразил мнение, что проект "декриминализует" нелегальное использование софта зарубежных компаний, которые прекратили поддержку ПО в России, и в то же время запускает механизм его принудительного лицензирования.

Адвокат Pen&Paper Виктор Рыков отметил, что в Гражданском кодексе содержатся основания для принудительного лицензирования, однако его могут использовать лишь в определенных случаях. По его мнению, для запуска нового механизма потребуется внесение изменений в кодекс.

Гендиректор компании "МойОфис" Павел Калякин считает, что "декриминализация" нелегального использования софта замедлит темпы импортозамещения и нанесет урон всему IT-рынку РФ.

"Кроме того, иностранные производители программных продуктов могут использовать любые возможные способы для удаленного контроля за действиями российских пользователей", – уточнил он.

Глава совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов назвал эту меру необходимой в текущих условиях, но добавил, что она требует доработки. Он предложил ввести двойную оплату софта, при котором половина идет на специальный счет, а еще половина – на поддержку российских разработчиков.

Ранее сообщалось, что Microsoft открыл доступ к установке Windows российскими пользователями. Граждане могут установить как последнюю версию ОС – Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты – Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7.



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