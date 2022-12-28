Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти обсуждают возможность запрета на ввоз в Россию зарубежных компьютеров и ноутбуков, сообщает "Коммерсант".

С инициативой запрета на ввоз в Россию таких компьютеров и ноутбуков, как Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, выступил отечественный вендор ICL. Компания также предложила повысить спрос на российские компьютеры при помощи 20% кешбэка для покупателей. Ретейлеры и чиновники поддержали идею с кешбэком, однако выступили против запрета параллельного импорта.

Согласно письму главе Минцифры Максуту Шадаеву от ICL, при запрете ввоза иностранной техники российский рынок освободится от компаний, которые отказались работать в России, а также увеличит долю российской компьютерной техники до 50%. Кроме этого, компания ICL предложила ввести утилизационный сбор на импортную технику в размере 20% от стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники.

Отмечается, что на совещании 21 декабря с отечественными производителями и ретейлерами у заместителя главы Минцифры Андрея Заренина были обсуждены идеи ICL. В Минпромторге заявили, что совместно с Минцифры прорабатываются механизмы финансовой и маркетинговой поддержки покупателей российской техники льготными кредитами и кешбэками.

В Минцифры считают, что увеличивать спрос на российского производителя необходимо через конкурентные решения, а не путем запрета импорта.

Представитель российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет "М.Видео-Эльдорадо", DNS, "Марвел-Дистрибуцию", "Ситилинк", Huawei, Beko и др.) Антон Гуськов поддержал введение кешбэка на российскую технику. Однако Гуськов видит нецелесообразным введение утильсбора и ограничение параллельного импорта.

"Мы считаем, что исключать из перечня брендов, разрешенных к параллельному импорту, следует товары только тех, кто их ввозит в страну официально", – сказал представитель.

В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что ограничение на ввоз товаров негативно скажется на ассортименте, который необходим для удовлетворения спроса. Эти действия дестабилизируют ситуацию на рынке, повысив объем поступления нелегальных товаров.

Управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников сказал, что российские производители готовы поставлять 1,5–3 миллиона ноутбуков в год. Группа F+ tech в целом поддерживает идею ICL.

Ранее сообщалось, что Китай решил прекратить экспортировать процессоры Loongson на территорию России. Речь идет об устройствах, которые работают на основе LoongArch, поскольку эту технологию КНР планирует применять в военно-промышленном комплексе.

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