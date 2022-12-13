09:59Экономика
Китай прекратил экспорт процессоров Loongson на территорию РФ
Фото: depositphotos/DragonImages
Китай решил прекратить экспортировать процессоры Loongson на территорию России. Об этом пишет "Коммерсант".
Речь идет об устройствах, которые работают на основе LoongArch, поскольку эту технологию КНР планирует применять в военно-промышленном комплексе.
Как отметило Минцифры, многие производители в РФ рассчитывали купить эти процессоры. Они стали бы хорошей альтернативой устройствам компании Intel. Однако сейчас Loongson уже не получится приобрести.
Эксперты в области электроники подтвердили эту информацию. Они еще раз подчеркнули, что КНР использует лучшие разработки для развития военной отрасли.
Ранее сообщалось, что производитель видеокарт и процессоров Nvidia перестал продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга.
Речь идет об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.
Отмечалось, что из-за ухода компании с российского рынка цены на облачный гейминг в РФ начали расти. Партнером GeForce NOW, позволяющей через интернет играть в компьютерные игры на слабых компьютерах, был сервис GFN.ru. Компании занялись поиском способов обхода проверок лицензий.
"Актуальный репортаж": компания Nvidia официально ушла из России
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