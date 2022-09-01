США ограничили продажи некоторых чипов в РФ и КНР – СМИ

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Администрация президента США Джо Байдена ограничила продажу чипов, которые используют для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай, сообщает The New York Times.
По данным издания, производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что американское правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, которые используют в серверных системах.
Уточняется, что суперкомпьютеры с чипами применяются при работе с приложениями для разработки оружия и сбора разведывательных данных. А искусственный интеллект используют для распознавания лиц на видео.
Ранее сообщалось, что производитель видеокарт и процессоров Nvidia перестала продавать и продлевать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга. Речь идет об Nvidia Grid, программном обеспечении для виртуального разделения ядер на серверных видеокартах, благодаря которому к облачным сервисам могли подключаться единовременно большое количество пользователей.
До этого стало известно, что у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал", которые создаются на основе архитектуры британской ARM Holdings. Если компания отзовет лицензию, то разработчику придется искать завод, который согласится на производство, несмотря на отсутствие патента, либо использовать открытые архитектуры.
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