Производство российских процессоров "Байкал" могут остановить из-за санкций Британии

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Из-за санкций со стороны Великобритании в отношении российских разработчиков микрочипов у России могут возникнуть проблемы с производством процессоров "Байкал". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Накануне британское правительство опубликовало расширенный список физических и юридических лиц из РФ, которые подпадают под действие антироссийских санкций. В него попали в том числе МЦСТ и "Байкал Электроникс". Их активы будут заморожены, а британским компаниям отныне запрещено вести с ними какую бы то ни было деятельность.

Проблема заключается в том, что российские "Байкалы" производятся на основе архитектуры процессоров британской компании ARM Holdings. Если компания отзовет лицензию, то разработчику придется искать завод, который согласится на производство, несмотря на отсутствие патента, либо использовать открытые архитектуры, например RISK V, MIPS, VLIW. По словам юристов, принятые санкции не распространяются на уже приобретенные лицензии, однако заплатить за новые у предприятий из РФ не получится.

Процессоров "Эльбрус", разрабатываемых МЦСТ, новые санкции не касаются, поскольку компания использует собственную архитектуру. Как отмечают представители отрасли, в данном случае все будет зависеть от доступа к тайваньской TSMC, которая и собирает чипы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После некоторые зарубежные компании объявили об уходе из РФ или приостановке своей деятельности в стране. В частности, американский производитель полупроводниковых компонентов Qualcomm прекратил продажи своей продукции в России, объяснив это соблюдением антироссийских санкций.

