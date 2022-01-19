Процессоры и видеокарты могут резко подорожать в 2022 году

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Фото: depositphotos/soleg
Комплектующие для персональных компьютеров продолжат дорожать в 2022 году. Об этом сообщает издание DigiTimes, указывая, что рост цен может оказаться резким.
По мнению аналитиков, в большей степени изменение цен затронет чипы, выполненные по техпроцессам 7 нм и 5 нм. Среди компаний-производителей пострадают AMD, Intel и NVIDIA – поставщик микросхем TSMC с начала года уже повысил стоимость услуг на 10–20%.
В частности, эксперты допускают значительное подорожание серии видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Не стоит ожидать и скидок на 30-ю серию данной видеокарты, предупредили эксперты.
Ожидается, что в 2022 году процессоры и видеокарты будут дорожать на фоне снижения спроса на комплектующие. Специалисты по рынку объяснили, что данный процесс связан со строительством новых полупроводниковых фабрик.
Ранее издание Nikkei Asian Review сообщило, что крупнейшие производители электроники могут ощутить новые проблемы с поставками комплектующих. В частности, на это повлияли решения по снижению электропотребления в Китае.
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