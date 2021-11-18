Apple разрешит пользователям ремонтировать устройства самостоятельно

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Apple запускает программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта пользователями iPhone и Mac. Об этом говорится в анонсе на сайте IT-гиганта.

Компания планирует выпускать в свободную продажу наиболее востребованные при ремонте компоненты своих устройств, в частности дисплеи, модули камер и аккумуляторы, а также выкладывать в Сети инструкции по их починке. Нововведение прежде всего коснется iPhone 12 и 13, затем к ремонту по программе подключат ноутбуки Mac на базе процессоров M1.

Отмечается, что Self Service Repair станет доступна в США в начале 2022 года, а затем будет постепенно расширена и на другие страны. Несмотря на появление новой опции по ремонту своих продуктов, в компании все же рекомендуют прибегать к такому способу людям, знакомыми с устройством электронных девайсов, остальным же следует обращаться в верифицированные сервисные центры.

Ранее стало известно, что Apple планирует разрешить владельцам гаджетов компании завещать данные своих устройств другим пользователям. Речь идет о хранящихся на iPhone документах, фотографиях и контактах. В настоящее время функция доступна в бета-версии iOS 15.2.

