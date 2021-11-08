В России дефицит iPhone 13 достиг 80%

11:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В настоящее время спрос на iPhone 13 в России на 80% превышает поставки. Некоторые ретейлеры получают лишь около трети от необходимого количества смартфонов Apple, сообщает газета "Известия" со ссылкой на близкие к некоторым ретейлерам источники.
Дефицит наблюдается и на рынке более старых iPhone, а также смартфонов Samsung (Galaxy Fold и устройства S-серии), Xiaomi и Huawei.
По словам участников рынка, дефицит возник из-за закрытия части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, разрыва логистических цепочек. Процесс, приведший к такому положению, начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Сейчас сроки доставки устройств увеличились на 3–4 недели по сравнению с допандемийным периодом.
"Сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет – выполнение заказа может растянуться на месяцы", – отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
Ранее сообщалось, что компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для обеспечения микросхемами новых смартфонов iPhone 13.
Сообщалось, что кризис поставок чипов ударил по компании сильнее, чем указывалось ранее. За последние два месяца производство iPad сократилось вдвое по сравнению с предыдущими планами.
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