Эксперт перечислил главные признаки взлома смартфона

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Фото: depositphotos/sergey_causelove
Подозрительная активность смартфона может быть признаком его взлома. Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.
Примером такой активности, по словам эксперта, может служить увеличение скорости разрядки телефона.
"Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор", – считает Косарим.
Еще одним ярким признаком взлома выступает появление новых приложений, которые владелец устройства не устанавливал, добавил специалист. Как правило, такие приложения невозможно удалить или закрыть.
О взломе также свидетельствуют автоматическое отключение смартфона, невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денежных средств со счета.
Ранее генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал об уловках мошенников для взлома биометрии. Так, для взлома лицевой биометрии могут быть использованы фото, видео, бумажные маски с отверстиями для глаз, объемные, силиконовые и 3D-маски.
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