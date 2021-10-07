Эксперт предостерег россиян от уловок мошенников для взлома биометрии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал об уловках мошенников для взлома биометрии, сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день у злоумышленников существует целый набор средств, благодаря которым они могут подделать биометрические данные человека, однако современные технологии помогают не допустить незаконное использование личной информации.

Дырмовский уточнил, что для взлома лицевой биометрии могут быть использованы фото, видео, бумажные маски с отверстиями для глаз, объемные, силиконовые и 3D-маски. Чтобы защитить лицевую биометрию, используется liveness detection – механизм детектирования живого пользователя.

"Liveness бывает разный: активный (кооперативный), когда мы просим пользователя что-то сделать и смотрим, как он с этим справляется, и пассивный (некооперативный), когда мы в фоновом режиме анализируем набор параметров, которые убеждают нас в их подлинности", – объяснил специалист.

Для проверки пользователя также существуют различные жесты. Человека при проверке часто могут просить улыбнуться или подмигнуть, чтобы система могла проследить за его реакцией. Однако, если пользователь в кадре надолго перестанет шевелиться, у механизма это вызовет подозрение.

Касаемо взлома голосовой биометрии, хакеры могут воспроизвести запись голоса человека или подделать нужный. Для определения подобных действий существует технология Antispoofing – защита от взлома.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники в России придумали новый способ для того, чтобы вывести человека на разговор и похитить у него деньги. Изначально появились сообщения, что аферисты предлагают жертве вместо ответа нажать на телефоне в тональном режиме некую клавишу. После этого якобы телефон блокируется, а мошенник получает к нему доступ.

