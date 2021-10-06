Столичная модель рассказала о схемах мошенников по заманиванию девушек на кастинги

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Модель из Москвы рассказала, что мошенники массово рассылают девушкам приглашения на фальшивые кастинги в клипы известных артистов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Девушка поделилась скриншотами сообщений, в котором девушек приглашают на кастинги. В них говорилось, что разыскиваются участницы 16–17 лет, которые проживают в Москве и Сочи. Желающие должны были отправить в Skype заявку с тремя фотографиями.

По словам модели, такие сообщения приходят многим девушкам, чьи номера и адреса почт есть в общедоступных форматах.

"На кастингах, как правило, мы оставляем номера телефонов. И они этим пользуются. И цена 30 000 за одну съемку достаточно высока за три-четыре часа", – поделилась девушка.

Модель рассказала, что во время разговора в Skype мошенники требуют у девушек раздеться. Они говорят, что им нужно убедиться в отсутствии на теле татуировок и шрамов.

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