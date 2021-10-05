Что нужно знать о внеплановой проверке газового оборудования в Москве

В столице стартовала внеплановая проверка безопасности газового оборудования в домах и квартирах. Специалисты на месте устранят незначительные нарушения, а также проведут москвичам инструктаж по безопасному использованию газа. Рассказываем, что нужно знать о визите мастера и как отличить его от мошенника.
Проверки вне плана
Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газовых приборов. Жильцов проинструктируют и раздадут памятки по безопасному использованию газа в быту, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Кроме того, коммунальщики устранят мелкие нарушения непосредственно во время визита. Если газовое оборудование будет угрожать безопасности, его отключат, а затем составят акт о нарушениях.
Как будут проверять?
Из-за пандемии коронавируса внеплановые проверки некоторое время не проводились. Теперь же их возобновили, рассказал Москве 24 председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.
"Помимо этого, в помещении с газовым оборудованием проверяют вентиляцию. Должна быть тяга, вентиляцию нужно ежегодно прочищать", – уточнил Крохин.
По словам эксперта, мелкие нарушения АО "Мосгаз" устранит самостоятельно, а вот с крупными собственнику придется разбираться самостоятельно. Например, если выяснится, что газовая плита в квартире превысила срок эксплуатации по паспорту изделия, ее признают небезопасной.
В этом случае жильцу выдадут предписание прекратить пользоваться прибором. В то же время обязать человека купить новую плиту АО "Мосгаз" не вправе, добавил юрист.
"Если в ходе внеплановой проверки выяснилось, что плита действительно находится в ужасном состоянии, при добросовестном подходе проверяющая организация должна через месяц повторно нанести визит. Из внеплановой проверки проверка переходит в плановую", – заключил он.
Как распознать мошенника
Следует помнить, что цель лжегазовиков – продать дорогостоящую услугу доверчивым гражданам. Вычислить мошенника поможет ряд правил, которым всегда следуют настоящие специалисты АО "Мосгаз". В частности, они никогда не ходят на проверки вдвоем. Кроме того, во время визита сотрудник компании не оказывает дополнительных платных услуг.
У настоящего специалиста АО "Мосгаз" запоминающаяся спецодежда темно-синего цвета со светоотражающими полосками. На спине изображен логотип с названием компании. Он обязан предъявить удостоверение со своей фотографией, где будут указаны ФИО и должность. При малейшем сомнении в личности специалиста в компании советуют звонить по номеру 104.
Дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме того, объявления о внеплановой проверке вывешивают в подъездах и кидают в почтовые ящики.