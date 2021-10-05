Что нужно знать о внеплановой проверке газового оборудования в Москве

В столице стартовала внеплановая проверка безопасности газового оборудования в домах и квартирах. Специалисты на месте устранят незначительные нарушения, а также проведут москвичам инструктаж по безопасному использованию газа. Рассказываем, что нужно знать о визите мастера и как отличить его от мошенника.



Проверки вне плана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газовых приборов. Жильцов проинструктируют и раздадут памятки по безопасному использованию газа в быту, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.





из сообщения комплекса городского хозяйства Москвы Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах.

Кроме того, коммунальщики устранят мелкие нарушения непосредственно во время визита. Если газовое оборудование будет угрожать безопасности, его отключат, а затем составят акт о нарушениях.



Как будут проверять?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за пандемии коронавируса внеплановые проверки некоторое время не проводились. Теперь же их возобновили, рассказал Москве 24 председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист В квартирах специалисты проверяют исправность газовой плиты, подводящих шлангов. Подводка должна быть жесткой, а не гибкой. Не должно быть посторонних врезок. Также проверяющие исследуют оборудование на утечку газа.

"Помимо этого, в помещении с газовым оборудованием проверяют вентиляцию. Должна быть тяга, вентиляцию нужно ежегодно прочищать", – уточнил Крохин.

По словам эксперта, мелкие нарушения АО "Мосгаз" устранит самостоятельно, а вот с крупными собственнику придется разбираться самостоятельно. Например, если выяснится, что газовая плита в квартире превысила срок эксплуатации по паспорту изделия, ее признают небезопасной.

В этом случае жильцу выдадут предписание прекратить пользоваться прибором. В то же время обязать человека купить новую плиту АО "Мосгаз" не вправе, добавил юрист.

"Если в ходе внеплановой проверки выяснилось, что плита действительно находится в ужасном состоянии, при добросовестном подходе проверяющая организация должна через месяц повторно нанести визит. Из внеплановой проверки проверка переходит в плановую", – заключил он.



Как распознать мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следует помнить, что цель лжегазовиков – продать дорогостоящую услугу доверчивым гражданам. Вычислить мошенника поможет ряд правил, которым всегда следуют настоящие специалисты АО "Мосгаз". В частности, они никогда не ходят на проверки вдвоем. Кроме того, во время визита сотрудник компании не оказывает дополнительных платных услуг.

У настоящего специалиста АО "Мосгаз" запоминающаяся спецодежда темно-синего цвета со светоотражающими полосками. На спине изображен логотип с названием компании. Он обязан предъявить удостоверение со своей фотографией, где будут указаны ФИО и должность. При малейшем сомнении в личности специалиста в компании советуют звонить по номеру 104.

Дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме того, объявления о внеплановой проверке вывешивают в подъездах и кидают в почтовые ящики.