Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:52

Главная / Истории /

Что нужно знать о внеплановой проверке газового оборудования в Москве

Проверка газового оборудования: что нужно знать о внеплановом визите мастера
город ЖКХ

В столице стартовала внеплановая проверка безопасности газового оборудования в домах и квартирах. Специалисты на месте устранят незначительные нарушения, а также проведут москвичам инструктаж по безопасному использованию газа. Рассказываем, что нужно знать о визите мастера и как отличить его от мошенника.

Проверки вне плана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газовых приборов. Жильцов проинструктируют и раздадут памятки по безопасному использованию газа в быту, говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Просим москвичей с пониманием отнестись к проведению внеплановой проверки и обеспечить доступ специалистов столичного газового хозяйства к газовому оборудованию в квартирах.
из сообщения комплекса городского хозяйства Москвы

Кроме того, коммунальщики устранят мелкие нарушения непосредственно во время визита. Если газовое оборудование будет угрожать безопасности, его отключат, а затем составят акт о нарушениях.

Как будут проверять?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за пандемии коронавируса внеплановые проверки некоторое время не проводились. Теперь же их возобновили, рассказал Москве 24 председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

В квартирах специалисты проверяют исправность газовой плиты, подводящих шлангов. Подводка должна быть жесткой, а не гибкой. Не должно быть посторонних врезок. Также проверяющие исследуют оборудование на утечку газа.
Константин Крохин
председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист

"Помимо этого, в помещении с газовым оборудованием проверяют вентиляцию. Должна быть тяга, вентиляцию нужно ежегодно прочищать", – уточнил Крохин.

По словам эксперта, мелкие нарушения АО "Мосгаз" устранит самостоятельно, а вот с крупными собственнику придется разбираться самостоятельно. Например, если выяснится, что газовая плита в квартире превысила срок эксплуатации по паспорту изделия, ее признают небезопасной.

В этом случае жильцу выдадут предписание прекратить пользоваться прибором. В то же время обязать человека купить новую плиту АО "Мосгаз" не вправе, добавил юрист.

"Если в ходе внеплановой проверки выяснилось, что плита действительно находится в ужасном состоянии, при добросовестном подходе проверяющая организация должна через месяц повторно нанести визит. Из внеплановой проверки проверка переходит в плановую", – заключил он.

Как распознать мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следует помнить, что цель лжегазовиков – продать дорогостоящую услугу доверчивым гражданам. Вычислить мошенника поможет ряд правил, которым всегда следуют настоящие специалисты АО "Мосгаз". В частности, они никогда не ходят на проверки вдвоем. Кроме того, во время визита сотрудник компании не оказывает дополнительных платных услуг.

У настоящего специалиста АО "Мосгаз" запоминающаяся спецодежда темно-синего цвета со светоотражающими полосками. На спине изображен логотип с названием компании. Он обязан предъявить удостоверение со своей фотографией, где будут указаны ФИО и должность. При малейшем сомнении в личности специалиста в компании советуют звонить по номеру 104.

Дату и время визита мастера можно уточнить на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в Telegram. Кроме того, объявления о внеплановой проверке вывешивают в подъездах и кидают в почтовые ящики.

Читайте также

Носатов Иван

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать