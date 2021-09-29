Россиянам рассказали, как обезопасить жилье с газовой плитой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предотвратить взрыв газа в жилом доме помогут своевременное обновление газовой плиты и забота о соседях. Об этом рассказала директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая "Российской газете".

Эксперт посоветовала даже при едва уловимом запахе газа и слабом пламени на конфорках вызывать аварийные службы. Поводом для беспокойства могут стать оранжевые язычки пламени и непрогреваемая духовка.

Вепрецкая отметила, что лучше при работающей плите открывать форточки. В этом случае концентрация газа будет меньше даже в случае утечки.

Специалист рекомендовала пускать сотрудников газовых служб в квартиры. Они регулярно проверяют герметичность соединений, регулируют и очищают от загрязнений горелки. Кроме того, если газовики не могут попасть в какую-либо квартиру, то они имеют право отключить газ во всем доме.

"Дешевые газоанализаторы добавляют массу хлопот, поднимая тревогу не по делу. Более приемлемый вариант – установить газовую плиту с системой газ-контроля", – подчеркнула Вепрецкая.

При этом уберечься от соседей, которые могут допустить утечку сложнее. По словам эксперта, можно отключить плиту у соседа-алкоголика или купить плиту с газ-контролем пенсионеру. Специалист также посоветовала рассмотреть возможность покупки для пожилого человека микроволновки.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в частном доме в Дагестане. В результате пострадали пять человек.