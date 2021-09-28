Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане – МЧС

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Пять человек, включая детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в Дагестане. Об этом во вторник, 28 сентября, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Новый Хушет, входящий в городской округ Махачкала.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому. По предварительной информации, пострадали пять человек, из них трое детей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме. До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области. В результате сгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, разрушений в доме нет. Пострадали два человека.