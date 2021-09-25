Взрыв газа случился в жилом доме в Свердловской области

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Известно, что хлопок случился утром в субботу, 25 сентября. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме.

До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлены обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены", – сообщили в МЧС.

В результате случившегося пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

После обследования здания жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее взрыв прогремел в жилом здании в Ногинске. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.

В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.