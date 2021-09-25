Взрыв газа случился в жилом доме в Свердловской области

07:32
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Известно, что хлопок случился утром в субботу, 25 сентября. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме.
До прибытия спасателей из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлены обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены", – сообщили в МЧС.
В результате случившегося пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.
После обследования здания жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Причины случившегося устанавливаются.
Ранее взрыв прогремел в жилом здании в Ногинске. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.
В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
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