Траур по погибшим при взрыве газа объявлен в Ногинске

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В подмосковном Ногинске объявлен трехдневный траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме. Также там отменили празднование Дня города, рассказал глава муниципалитета Игорь Сухин в Instagram.

"Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей 11 сентября мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права. Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием", – написал он и добавил, что спасатели еще обследуют дом.

В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир. Два человека погибли, число пострадавших увеличилось до 17.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.