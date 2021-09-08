Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль расследование взрыва газа в Ногинске

20:17
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову доложить о проведенных первоначальных следственных действиях по уголовному делу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Ногинске", – говорится в сообщении.
В среду, 8 сентября, в Ногинске произошел взрыв в жилом здании. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, взрыв привел к полному разрушению 17 квартир. Два человека погибли, число пострадавших увеличилось до 17.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Разбор завалов дома в Ногинске могут завершить 9 сентября
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