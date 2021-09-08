Эксперты рассказали, как обезопасить себя от взрыва бытового газа

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Эксперты в области пожарной безопасности в беседе с Москвой 24 объяснили, как предотвратить в доме ЧП, связанные со взрывом бытового газа.
Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали более 10 человек, двое погибли. По одной из версий, трагедия произошла после того, как жильцы оставили включенной газовую плиту на ночь для обогрева: к утру огонь погас, но газ продолжил поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет.
"Использование в квартирах многоквартирных домов устройств, в которых есть открытый огонь, кроме приготовления пищи на территории кухни, является потенциально опасным и не рекомендуется. Также не стоит использовать агрегаты, которые выработали свой срок", – сказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
По словам эксперта, в современных плитах используются устройства для контроля утечки газа, но это не повод полагаться только на них. "Беспечное отношение к бытовому газу при всех современных средствах контроля все равно может привести к трагедиям", – добавил он.
В свою очередь, независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк заявил, что необходимо соблюдать все правила безопасности, которые указаны в инструкции к газовой плите. Вместе с тем надо внимательно следить за ее состоянием и работой, добавил он.
Если же в квартире все-таки произошла утечка газа, то следует открыть окна и двери для проветривания. "Также нужно, если есть доступ к крану, перекрыть его и позвонить в службу спасения. Нельзя ни в коем случае пользоваться электрическими приборами, в том числе освещением. В выключателе гипотетически может возникнуть искра, которой будет достаточно для взрыва", – подытожил собеседник Москвы 24.
Ранее в Екатеринбурге в жилом доме на улице Индустрии, 57/2, в районе Уралмаш произошел взрыв газа. После случившегося прокуратура и следователи организовали проверку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: