Эксперты рассказали, как обезопасить себя от взрыва бытового газа

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Эксперты в области пожарной безопасности в беседе с Москвой 24 объяснили, как предотвратить в доме ЧП, связанные со взрывом бытового газа.

Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали более 10 человек, двое погибли. По одной из версий, трагедия произошла после того, как жильцы оставили включенной газовую плиту на ночь для обогрева: к утру огонь погас, но газ продолжил поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет.

"Использование в квартирах многоквартирных домов устройств, в которых есть открытый огонь, кроме приготовления пищи на территории кухни, является потенциально опасным и не рекомендуется. Также не стоит использовать агрегаты, которые выработали свой срок", – сказал ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

По словам эксперта, в современных плитах используются устройства для контроля утечки газа, но это не повод полагаться только на них. "Беспечное отношение к бытовому газу при всех современных средствах контроля все равно может привести к трагедиям", – добавил он.

В свою очередь, независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк заявил, что необходимо соблюдать все правила безопасности, которые указаны в инструкции к газовой плите. Вместе с тем надо внимательно следить за ее состоянием и работой, добавил он.





Денис фон Мекк независимый эксперт по пожарной безопасности Если есть обслуживающая организация, то надо знать их график прибытия к вам, обеспечить доступ в квартиру. Если есть какие-то подозрения – то пахнет газом, то не пахнет – лучше перестраховаться, вызвать специалиста и рассказать о своих наблюдениях.

Если же в квартире все-таки произошла утечка газа, то следует открыть окна и двери для проветривания. "Также нужно, если есть доступ к крану, перекрыть его и позвонить в службу спасения. Нельзя ни в коем случае пользоваться электрическими приборами, в том числе освещением. В выключателе гипотетически может возникнуть искра, которой будет достаточно для взрыва", – подытожил собеседник Москвы 24.

Ранее в Екатеринбурге в жилом доме на улице Индустрии, 57/2, в районе Уралмаш произошел взрыв газа. После случившегося прокуратура и следователи организовали проверку.