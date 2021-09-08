Последствия взрыва в Ногинске сняли с коптера

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Последствия взрыва в жилом доме на улице 28 Июня в Ногинске сняли с коптера. На кадрах видно, как спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося здания.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. В результате ЧП обрушились несколько этажей. Два человека, мужчина и женщина, погибли, их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося.

По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. В частности, среди версий рассматривается включенный газ для обогрева квартиры.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с произошедшим МЧС открыло горячую линию по номеру +7 (495) 542 21 41.

