Пострадавшим при взрыве в Ногинске окажут финансовую помощь

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пострадавшим при взрыве в доме в подмосковном Ногинске окажут финансовую помощь. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

"Самое главное – людям будет оказана финансовая помощь и помощь вещами, чтобы ни у кого не было проблем с проживанием на этот период", – сказал он.

Хромушин также уточнил, что жильцов дома временно разместили в детском саду. После того как здание обследуют с помощью диагностического комплекса "Струна", жители подъезда, который не был затронут взрывом, смогут вернуться в свои квартиры. После этого будет приниматься решение по ремонту дома.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. В результате ЧП обрушились несколько этажей. Два человека, мужчина и женщина, погибли, их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося. По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

