Два человека погибли при взрыве в Ногинске

09:45
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Два человека погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Анну Тертичную.
Как уточняется, пострадали пять человек.
"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", – сообщила Тертичная.
По ее информации, при взрыве пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.
В МЧС рассказали о взрыве газа в жилом доме в Ногинске
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