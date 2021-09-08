Два человека погибли при взрыве в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Два человека погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Анну Тертичную.

Как уточняется, пострадали пять человек.

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", – сообщила Тертичная.

По ее информации, при взрыве пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

Видео: Москва 24

Взрыв газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Все случилось на улице 28 июня городского округа Богородский. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. При этом официального подтверждения данной информации пока нет.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр.