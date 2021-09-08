Прокуратура организовала проверку после хлопка газа в многоэтажке в Ногинске

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Прокуратура организовала проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Ногинске, сообщает РИА Новости. На место происшествия выехали следователи подмосковного СК.

По информации источников ТАСС, причиной взрыва стала утечка газа. В доме произошло обрушение с первого по четвертый этажи.

ЧП произошло в 06:55 в многоквартирном доме на улице 28 июня. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Всего, по последним данным, в результате ЧП повреждены восемь квартир.

На место взрыва по поручению губернатора Московской области выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин. Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

