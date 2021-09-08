Момент взрыва в доме в Ногинске попал на видео

Видео: Москва 24

Момент взрыва газа в доме в Ногинске попал на камеры наблюдения.

На кадрах видна вспышка, после чего в разные стороны разлетаются осколки.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Богородском городском округе Московской области. В результате ЧП обрушились несколько этажей. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, выясняются причины случившегося. По неподтвержденным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место взрыва выехали глава Подмосковья Андрей Воробьев, вице-губернатор Евгений Хромушин, зампред, курирующий правоохранительный блок, Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Главе городского округа Игорю Сухину поручено оказать жильцам дома, в котором произошел взрыв, всю необходимую помощь.

