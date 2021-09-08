Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске, Богородский городской округ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице 28 июня. По имеющимся данным, в результате случившегося частично обрушились конструкции на втором и третьем этажах.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Тверской области.

Инцидент произошел в Красном холме под Тверью на первом этаже жилого дома на Заводском переулке, доме 5. При взрыве обрушилась часть внешней стены с первого по второй этаж.

До этого в квартире жилого дома на улице Малой Набережной в Москве произошел взрыв в результате которого погибли два человека. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

