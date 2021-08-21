Два человека погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел взрыв в результате которого погибли два человека. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

"В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте", – говорится в публикации.

Позже стали известно, что пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной хлопка стало срабатывание учебной гранаты. Возгорания за взрывом не последовало. Обрушения и повреждения здания отсутствуют.

Ранее в Перми в жилом доме взорвался электросамокат. Предположительно, это произошло из-за неисправности аккумулятора.

Взрыв был такой силы, что снес межкомнатную стену. В результате происшествия один человек пострадал, его отправили в больницу с ожогами 20% тела.

