В СК назвали предварительную причину взрыва газа в Барнауле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Названа предварительная причина взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Барнауле. Об этом рассказали ТАСС в краевом следственном управлении СК РФ.

Как объяснили в ведомстве, хлопок мог произойти из-за неисправного газового оборудования.

В СК уточнили, что в результате взрыва пострадала 69-летняя женщина. При обрушении стены дома травмы также получил 7-летний ребенок.

По факту случившегося СК начал доследственную проверку. В ходе нее сотрудники ведомства оценят работу лиц, в чьи обязанности входит обслуживание газового оборудования дома.

О произошедшем стало известно утром в среду, 28 июля. Взрыв прогремел в доме 37 на улице Молодежной около 09:00 (05:00 по московскому времени).

В результате случившегося оказались разрушены две стены дома – межкомнатная и наружная. В МЧС также уточняли, что пожара после хлопка газа не возникло.