Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Барнауле

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Хлопок газовоздушной смеси случился в многоэтажном жилом доме в Барнауле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от МЧС.

Уточняется, что в результате взрыва оказались разрушены стены дома. Кроме того, один человек получил травмы. Об их тяжести не сообщается.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Нижнем Новгороде. В результате были разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, а также выбиты стекла.

Из здания удалось эвакуировать 28 человек. При этом трое пострадавших получили различные травмы.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.