Три человека пострадали при взрыве газа в Махачкале

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.
По имеющимся данным, взрыв произошел около 02:00 в одноэтажном доме по улице Карабудагова.
"По предварительным данным, пострадали три человека", – заявил источник.
Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.
"Дом частично разрушен", – заключил источник.
Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на газапроводе в центре Луганска. Из-за инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
В центре Луганска прогремел взрыв на газопроводе