Три человека пострадали при взрыве газа в Махачкале

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

По имеющимся данным, взрыв произошел около 02:00 в одноэтажном доме по улице Карабудагова.

"По предварительным данным, пострадали три человека", – заявил источник.

Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

"Дом частично разрушен", – заключил источник.

Ранее взрыв с последующим возгоранием произошел на газапроводе в центре Луганска. Из-за инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.