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В мире

07:54

Минимум 11 человек погибли при взрыве газа в Китае – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 37 находятся в критическом состоянии в результате взрыва газа в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение республики.

Уточняется, что все произошло в городе Шиянь провинции Хубэй в 6:30 по местному времени. Взрыв прогремел на территории одного из жилых комплексов. Неподалеку находился продовольственный рынок, который к моменту ЧП уже начал работать, поэтому на его территории и рядом находилось множество людей.

По данным местных СМИ, спасатели уже вытащили из под завалов 144 человека, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 9 июня взрыв прогремел на химическом заводе по производству полукремния в китайском городе Шихэцзы. По предварительным данным, вспыхнул реактор. Завод имеет большое значение для всей проводниковой промышленности, поэтому происшествие может иметь серьезные последствия.

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