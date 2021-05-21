16 человек погибли при взрыве мины в Мали – СМИ

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16 человек стали жертвами взрыва мины на севере Мали. Об этом пишет агентство France-Presse.

По данным источников агентства в больнице, взрыв случился у города Гао. Причиной стал наезд на мину транспортного средства.

"16 гражданских погибли в среду", – подтвердил источник.

Ранее по меньшей мере 16 человек стали жертвами подрыва автобуса в Афганистане. Сообщалось, что произошел взрыв придорожной мины в провинции Забуль на юге страны.

До этого в Кабуле у здания школы случился взрыв заминированного автомобиля, после чего произошли две ракетные атаки. В результате случившегося погибли 63 человека.