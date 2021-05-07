Стало известно о состоянии экс-президента Мальдив после взрыва

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Действующий спикер парламента Мальдив и экс-президент островного государства Мохамед Нашид находится в госпитале в стабильном состоянии, сообщает "Газета.ру".

Его ожидает в ближайшее время операция из-за осколков бомбы, которую неизвестные боевики подорвали в Мале. По данным СМИ, ранения Нашида не представляют угрозу для его жизни.

Нашида ранило шрапнелью в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Когда спикер парламента садился в машину, взорвался припаркованный рядом мотоцикл. Гражданам рекомендуют воздержаться от посещения района, где произошел взрыв.

ЧП произошло неподалеку от дома экс-президента. В результате происшествия также был ранен один из его охранников и свидетель, который является гражданином другого государства. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

В конце марта прошлого года взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе компании Pertamina в Индонезии. В результате на объекте начался пожар.