Пожар в больнице Багдада унес жизни 82 человек

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В результате пожара в больнице Багдада погибли не менее 82 человек, еще 110 пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

"Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали, в том числе пациенты и персонал. В числе пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии", – говорится в сообщении МВД Ирака.

Уточняется, что в субботу, 24 апреля, в хранилище с кислородными баллонами прогремел взрыв. Сразу после этого начался пожар. Медучреждение выгорело практически полностью.

В ликвидации возгорания были задействованы порядка 30 пожарных расчетов, а также местные жители. Очевидцы отметили, что во время пожара люди метались в панике и искали выходы.

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми поручил провести расследование случившегося. В Ираке объявлен трехдневный траур.

Ранее на балконе в многоэтажном жилом доме на юге Москвы начался пожар. Людей с более высоких этажей эвакуировали. Пожару присвоен первый номер сложности.

