Пожар произошел на складе деревообработки в Биробиджане

Фото: МЧС России по Еврейской автономной области

В Биробиджане произошел пожар на складе деревообработки, огонь удалось локализовать, рассказали в пресс-службе МЧС.

В тушении огня задействованы 42 человека и 10 единиц техники.

"В 11:22 по московскому времени пожар локализован на площади 15 тысяч квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала", – сообщили спасатели, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. В МЧС рассказали, что сведения о возгорании на улице Ермакова Роща, доме 7Б, строении 4, поступили в 17:22 20 апреля. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.