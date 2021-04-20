Прокуратура организовала проверку после пожара в автосервисе в центре Москвы

Фото: ГУ МЧС России по г. Москве

Прокуратура начала проверку после пожара в автосервисе в центре столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. В ведомстве рассказали, что сведения о возгорании на улице Ермакова Роща, доме 7б, строении 4, поступили в 17:22. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.