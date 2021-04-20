Пожар произошел в автосервисе в центре Москвы

17:55 (обновлено 20.04.2021 19:12)
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что информация о возгорании на улице Ермакова Роща, в доме 7б, строении 4, поступила в 17:22. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
"Согласно предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании автосервиса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.
В экстренных службах рассказали ТАСС, что пожару присвоен второй по пятибалльной шкале номер сложности. Собеседник агентства отметил, что огонь быстро распространяется и может перекинуться на соседнее здание.
Ранее сообщалось о пожаре в Талдоме, в результате которого погибли три человека: 35-летняя женщина и два ребенка. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования и нарушения правил эксплуатации электроприборов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: