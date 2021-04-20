Пожар произошел в автосервисе в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о возгорании на улице Ермакова Роща, в доме 7б, строении 4, поступила в 17:22. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

"Согласно предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании автосервиса. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что пожару присвоен второй по пятибалльной шкале номер сложности. Собеседник агентства отметил, что огонь быстро распространяется и может перекинуться на соседнее здание.

Ранее сообщалось о пожаре в Талдоме, в результате которого погибли три человека: 35-летняя женщина и два ребенка. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования и нарушения правил эксплуатации электроприборов.