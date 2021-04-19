Дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Талдоме

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В результате гибели трех человек при пожаре в Талдоме следователь возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью Ольга Врадий.

"По данным следствия, 17 апреля 2021 года после тушения пожара в деревянной постройке в Талдоме на улице Полевой обнаружены тела трех человек: 35-летней женщины и двух детей полутора и двух лет с термическими повреждениями", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования и нарушения правил эксплуатации электроприборов.

В настоящее время место происшествия осмотрено следователями и криминалистами, также допрошены свидетели и очевидцы. Планируется проведение пожарно-технической экспертизы.

Ранее при тушении пожара в квартире в столичном районе Беговой спасли четырех человек. Как рассказали в МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.

