Четырех человек спасли при тушении пожара на севере Москвы

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При тушении пожара в квартире в столичном районе Беговой спасли четырех человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание ликвидировали в 22:10. Люди самостоятельно покидали здание. В ходе тушения пожарноспасательные подразделения спасли четырех человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спасенных осматривают медики. Как рассказали в МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы. По имеющимся данным, возгорание случилось по адресу улица Петрозаводская, дом 28.