Пожар на "Невской мануфактуре" полностью потушен

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Пожар на "Невской мануфактуре" удалось полностью потушить. Об этом заявили ТАСС в городском главке МЧС.

"По состоянию на 23:00 по московскому времени 16 апреля пожар полностью ликвидирован", – подтвердили в ведомстве.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.