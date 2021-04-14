СК требует ареста руководителей сгоревшей "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге

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Невский суд Санкт-Петербурга получил ходатайство Следственного комитета об аресте руководителей "Невской мануфактуры" по делу о пожаре в здании. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Речь идет о генеральном директоре Максиме Макееве и его заместителе Алексее Михневиче.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Макеева и Алексея Михневича", – говорится в сообщении.

Отмечается, что их подозревают в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека").

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.