На "Невской мануфактуре" были выявлены нарушения пожарной безопасности

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В ходе проверки в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. Об этом сообщается на сайте городского управления МЧС.

"Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям и следственным органам, но в ходе проверки месячной давности надзорными органами МЧС России был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности. В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол, который был направлен в мировой суд Невского района Петербурга", – говорится в сообщении.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое инициировали по статье "Причинение смерти по неосторожности", а второе в связи с выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.