Фабрика "Невская мануфактура" загорелась в Петербурге

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В Санкт-Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
"По предварительной информации, в производственном здании размерами 35 на 50 метров происходит горение на 4–5-м этажах", – говорится в сообщении.
Пожару присвоили третий ранг опасности из-за угрозы распространения огня. В тушении участвуют 32 человека личного состава и восемь единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей фермы в Подмосковье удалось локализовать пожар на площади 3,2 тысячи квадратных метров.