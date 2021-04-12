Пожар на территории бывшей фермы в Подмосковье локализован

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Пожар на территории бывшей фермы в деревне Аксеново-Бутырки в Подмосковье локализовали на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Там загорелись деревянные поддоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:36 объявлена локализация пожара на площади 3 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно в 11:26. В главке уточнили, что к тушению возгорания привлечены 25 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее при пожаре в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы пострадали женщина и двое маленьких детей. Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Поляны, дом 7. Пострадавшие были госпитализированы.