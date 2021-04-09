Пожар произошел в корпусе Военно-космической академии в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошел пожар в учебном корпусе Военно-космической академии, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе Военно-космической академии начался пожар. Площадь возгорания, по предварительным данным, 60 квадратных метров", – рассказал источник.

По его информации, в здании находятся около 300 человек, в настоящее время их эвакуируют.

Ранее сообщалось, что в городском округе Кинель Самарской области произошел пожар в здании ангарного типа, где находилось производство резинотехнических изделий.