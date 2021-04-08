Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в квартире дома в столичном районе Алтуфьевский, передает Агентство "Москва".

Как сообщил в МЧС по городу, возгорание случилось по адресу Путевой проезд, дом 24.

Из горящей квартиры бригаде скорой медицинской помощи передали двух пострадавших. Они скончались в ходе реанимационных действий.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на складе бытовой химии в Люберцах. Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров.