Склад с бытовой химией загорелся на площади 2,4 тыс "квадратов" в Подмосковье

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Пожар начался на складе с бытовой химией и спортивным инвентарем в подмосковных Люберцах. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, в его ликвидации участвуют 3 единицы техники и 11 человек.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании бывшего льняного комбината в Вологодской области. Площадь возгорания в деревне Красавино составила 2 тысячи квадратных метров. На данный момент здание не используется, его общая площадь – 6,4 тысячи "квадратов".